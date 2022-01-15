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Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e acil yardım desteği

Sadakataşı Derneği'nden Yemen'e acil yardım desteği
AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneğince, 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Yemen'de mülteci ailelere gıda, su, sağlık ve hijyen malzemeleri ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneğince, 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Yemen'de mülteci ailelere gıda, Su, sağlık ve hijyen malzemeleri ulaştırıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ülkede yaşanan insani kriz sonrası "Yemen'de İnsanlık Ölmesin" çağrısıyla başlatılan yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Marib bölgesindeki 250 aileye hijyen kolisi, Taiz ve Marib bölgelerinde yaşayan 500 mülteci aileye de bir aylık ihtiyacı karşılayacak gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek, bölgede içerisinde gıda ve hijyen malzemeleri bulunan 400 çocuk kolisi dağıtımını da yaparken, yaşanan iç savaşta sakat kalan 50 kişiye de tekerlekli sandalye ulaştırdı. Yine Marib ve Taiz bölgelerindeki mülteci kamplarında yaşayan ailelere 452 tanker içilebilir temiz su da verildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Yemen'de yaşanan iç savaş sonrası ülke nüfusunun büyük kısmının yardıma muhtaç duruma geldiğini belirterek, "Başlattığımız acil yardım çalışmalarımızın devamında ihtiyaç sahibi ailelere gıda, su, tekerlekli sandalye ve hijyen ürünleri dağıtımı gerçekleştirdik. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri
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Sadakataşı Derneğince, 24 milyon insanın yardıma muhtaç olduğu Yemen'de mülteci ailelere gıda, su, sağlık ve hijyen malzemeleri ulaştırıldı.

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