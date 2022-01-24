Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e kış yardımı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e kış yardımı

Sadakataşı Derneği'nden İdlib'e kış yardımı
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan ailelere kışlık kıyafet, kömür ve gıda kumanyası dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan ailelere kışlık kıyafet, kömür ve gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İdlib'deki mülteci kamplarında yardım çalışmaları devam ediyor.

Yardım için bölgeye giden Sadakataşı ekibi, yaklaşık 1000 kişiye kışlık kıyafet ulaştırdı. Ekipler ayrıca 100 aileye toplam 20 ton kömür dağıttı. Yaklaşık 100 aileye de süt, makarna, pirinç, sıvı yağ, salça, şeker, konserve gıdalar ve undan oluşan gıda kumanyası verildi.

Derneğin İdlib yardımlarına destek olmak için gerekli banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

Mülteci, Suriye, Kömür, İdlib, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title