Sadakataşı Derneği'nden Filistinlilere 1 milyon liralık yardım

Sadakataşı Derneği, İsrail'in, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinliler için "Filistin'e Acil Yardım" çağrısıyla başlattığı kampanya kapsamında bölgeye ilk etapta 1 milyon lira değerinde insani yardımda bulunacak.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarından etkilenen Filistinliler için "Filistin'e Acil Yardım" çağrısıyla başlattığı kampanya kapsamında bölgeye ilk etapta 1 milyon lira değerinde insani yardımda bulunacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Filistin'de yaşanan saldırılardan zarar gören ailelere "Filistin'e Acil Yardım" çağrısıyla destek ulaştırılmaya başlandı.

Sadakataşı ekipleri, Filistin yardım çalışmalarının ilk etabında saldırılardan etkilenen ailelere nakdi destek ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Dernek, ileriki günlerde Gazze ve Kudüs'te gıda kumanyası, hijyen kolisi, yetim ve şehit ailelerine nakdi destek, kira yardımı, ev tadilatı, hastane ve okullara yakıt tedariki sağlanması planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, işgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'de başlattığı saldırılar sonrası yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini, binler kişinin de yaralandığını belirtti.

Zor durumda olan Filistin halkı için yardım kampanyası başlattıklarını kaydeden Özdal, "Önümüzdeki günlerde bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda 1 milyon liralık yardım ulaştıracağız. Kardeş Filistin halkının yaralarını sarmak için dernek olarak var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, Filistin için başlatılan yardım kampanyasına "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alarak bağışta bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu