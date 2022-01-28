Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı - Haberler
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Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı

AA, Ahmet Karaahmet - Güncel
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Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin Azez bölgesindeki çadır kentlerde yaşayan ailelere 2 bin soba ve bin ton kömür dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin Azez bölgesindeki çadır kentlerde yaşayan ailelere 2 bin soba ve bin ton kömür dağıttı.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle çadırları zarar gören ailelere soba ve kömür dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azez'de bulunan yardım ekibi tarafından çadır kentlerde yaşayan ailelere bin ton kömür ve 2 bin soba dağıtımı yapıldığını söyledi.

Özdal, "Son 30 yılın en soğuk kışını yaşayan Suriyeli ailelere yardım ulaştırdık. Soba ve gıdaya ihtiyaç duyuyorlar. Yardımların buraya gelmesinde katkısı bulunan bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı

Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı

Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı

Sadakataşı Suriye'nin kuzeyinde kardan etkilenen ailelere yardım dağıttı

AA / Ahmet Karaahmet - Güncel

Mülteci, Suriye, Savaş, Kömür, Güncel, Haber

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