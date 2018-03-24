Sadakataşı Derneği'nden Afrin'e Mobil Fırın

Sadakataşı Derneği, Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşturulan Afrin'de halkın sıcak ekmek ihtiyacını karşılamak için bölgeye mobil fırın gönderdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TSK ve ÖSO tarafından yapılan operasyonlarla terörden temizlenen Afrin'e, Sadakataşı Derneği, günlük 25 bin ekmek üretme kapasitesi olan mobil fırın yolladı.

Dernek tarafından 5 yıl önce Suriye'de yaşanan iç savaş sebebiyle hizmete sokulan mobil fırın, Ortadoğu'da tüketilen "Pita" olarak bilinen lavaş ekmeğini üreten ilk mobil fırın olma özelliği taşıyor.

Mobil fırın daha önce Türkiye'ye sığınan mültecilerin yoğun yaşadığı Kilis, Reyhanlı, Şanlıurfa ve Cerablus'ta da hizmet verdi.



Afrin'in teröristlerden temizlendiği ilk günden itibaren bölgede yoğun şekilde insani yardım faaliyetlerine devam eden dernek, bölgede şartlar normale dönüp, fırınlar yeterli hizmet verene kadar mobil fırının kalacağını bildirdi.