Sadakataşı Derneği, Malili mültecilere kurban eti dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sadakataşı Derneği, Malili mültecilere kurban eti dağıttı

19.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:34
Sadakataşı Derneği, Malili mültecilere kurban eti dağıttı

Sadakataşı Derneği, Burkina Faso'nun Madina bölgesinde zor şartlar altında yaşayan Malili mültecilere kurban eti dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Burkina Faso'nun Madina bölgesinde zor şartlar altında yaşayan Malili mültecilere kurban eti dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun sınır bölgelerinde silahlı gruplar arasında gerçekleşen çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 milyon kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalırken, 500 bin civarında Mali vatandaşı çatışmalar nedeniyle komşu ülke Burkina Faso'ya göç etti.

Ülkede bulunan boş araziler ve kamplarda yaşayan mülteciler su, gıda, eğitim ve sağlık gibi en temel insani haklarından mahrum şekilde yaşamlarını sürdürüyor.

Bölgede bulunan Sadakataşı Derneği ekipleri, 1500 Malili mültecinin yaşamlarını sürdürdüğü Madina'da kurban eti dağıttı. Dernek, bölgede zor şartlar altında yaşayan mülteciler için ilerleyen günlerde gıda ve temiz su dağıtımları da gerçekleştirecek.

Ayrıca, dernek ekibi ve bölge halkının katılımıyla Burkina Faso'nun Namissiguima kentinde 110 metrekare alan üzerine projelendirilen ve 200 kişinin ibadet edebildiği Hacı Veysel, Nimet Yıldız Camisi'nin açılışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Mali, Nijer ve Burkina Faso sınırında etnik temele dayanan çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın mülteci durumuna düştüğünü ifade etti.

Zor durumda hayatlarını sürdüren mültecilere Burkina Faso'da bulunan dernek ekibi tarafından kurban eti ulaştırıldığını bildiren Özdal, mülteciler için başta su ve gıda olmak üzere birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Ömer Çelik Özlem Zengin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Sibel Can Prens Harry Demet Akalın
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Mars Şehit England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sadakataşı Derneği, Malili mültecilere kurban eti dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 13:40:32. #1.16#
title