Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 32 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 32 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 32 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere, 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere, 32 ülkede kurban eti dağıtarak ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinçlerine ortak olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ekipler, hayırseverlerin bağışladığı kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını organize etmek üzere Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzak Doğu, Endülüs ve Balkanlar'a ulaşmaya başladı.

Bu yıl çalışmalarını "Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri" çağrısı ile sürdüren dernek, başta Türkiye olmak üzere 32 ülkede kurban eti dağıtarak, 20 binin üzerinde hisseyi 850 bin kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Öte yandan ekiplerce bağışların ulaştırılacağı ülkelerde bulunan çocuklara da bayramlık kıyafet ve oyuncaklar hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin Tanzanya ekip sorumlusu Enes Erbaş, "Kesim ve dağıtımını yapacağımız kurban hisseleri ile yardıma muhtaç kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettireceğiz. Buna vesile olan değerli bağışçılarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
DSÖ'den Türkiye'ye bayram uyarısı! 3 K'dan uzak durun: Kapalı, kısıtlı ve kalabalık mekanlar
DSÖ'den Türkiye'ye bayram uyarısı! 3 K'dan uzak durun: Kapalı, kısıtlı ve kalabalık mekanlar
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir
Magazin Gülşen Müge Anlı Hande Yener Kaan Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda 32 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 14:23:20. #1.15#

title