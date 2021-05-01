Sadakataşı Derneği, Kosova'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıttı
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Sadakataşı Derneği, Kosova'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıttı

Sadakataşı Derneği, Kosova'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası dağıttı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Kosova'nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası ulaştırdı.

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Kosova'nın Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kumanyası ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sadakataşı ekipleri, Balkan ülkelerinde ramazan yardım çalışmalarına devam ediyor.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ağırman koordinasyonunda Kosova'da bulunan yardım ekibi, Prizren, Priştine ve İpek şehirlerinde yaşayan 420 Müslüman aileye gıda kumanyası dağıttı.

Ramazan yardımları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 30 ülkede, 25 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştireceklerini bildiren Ağırman, Balkanlar'da Makedonya, Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan sonra Kosova'da bulunduklarını, burada yaşayan ailelere kumanya ulaştırdıklarını kaydetti.

Dernek, fitre, zekat ve bayramlık kıyafet dağıtımlarını ramazan ayı boyunca sürdürecek.

Hayırseverler, derneğin ramazan yardımlarıyla ilgili "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alarak, zekat, sadaka, fitre, bayramlık, iftar ve kumanya bağışında bulunabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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