Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'de gıda yardımı dağıttı
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Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'de gıda yardımı dağıttı

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'de gıda yardımı dağıttı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası başladığı yardım çalışmaları kapsamında, Gazze'de 300 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrası başladığı yardım çalışmaları kapsamında, Gazze'de 300 aileye gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Sadakataşı, Filistin'de yaşanan saldırılardan zarar gören ailelere "Filistin'e Acil Yardım" çağrısıyla destek olmaya devam ediyor.

Sadakataşı ekipleri, sosyal ve ekonomik anlamda gelir seviyesinin düşük olduğu Gazze'de saldırılardan etkilenen 300 aileye hurma, şeker, çay, yağ, pirinç, konserve gıda ve tuzdan oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistin halkı için başlattıkları yardım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gazze'de saldırılardan etkilenen ailelere gıda kumanyası ulaştırdıklarını aktaran Özdal, bölgeye sağlık, gıda, maddi ve barınma gibi birçok alanda yardım ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

Hayırseverler, derneğin Filistin için başlattığı acil yardım kampanyalarına "www.sadakatasi.org.tr" adresinden bilgi alarak destek olabiliyor.

Sadakataşı Derneği, İsrail'in saldırılarından etkilenen Gazze'de gıda yardımı dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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