Sadakataşı Derneği İdlib'e acil yardım ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, Suriye'nin İdlib kentindeki kamplarda yaşayan mülteci ailelere Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) katkılarıyla yardım dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre bölgedeki dernek ekibi, TOGEM-DER'in de destekleriyle ihtiyaç sahiplerine battaniye, sünger yatak ve gıda kumanyası ulaştırdı.

Yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine 500 battaniye ve 350 yatak süngeri dağıtımı yapıldı, 350 aileye de gıda kumanyası verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, bölgede yardımları koordine eden Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, İdlib'de yaşayan milyonlarca mültecinin soğuk kış ayları nedeniyle acil yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Hasbal, başlatılan kampanya kapsamında bölgeye insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini aktararak, "Yardım çalışmalarımız kapsamında Kefer Lusin bölgesine bağlı kamplarda yaşayan ailelere gıda, battaniye ve sünger yatak dağıtımı gerçekleştirdik. Yardımların buraya ulaşmasında katkısı bulunan TOGEMDER camiasına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Sadakataşı'nın İdlib yardımlarına destek olmak isteyenler banka hesap numaralarına, "www.sadakatasi.org.tr" internet adresinden ulaşabiliyor.