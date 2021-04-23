Sadakataşı Derneği Granada kentinde ramazan yardımı yaptı
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Sadakataşı Derneği Granada kentinde ramazan yardımı yaptı

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Sivil toplum kuruluşu Sadakataşı Derneği, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Sadakataşı Derneği, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Granada kentinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı.

Dernek görevlileri, gıda kolilerini Granada'daki La Vega Camisi yetkilileri aracılığıyla bölgedeki Müslümanlara dağıttı.

Temel gıda malzemelerinin olduğu kolilerin çoğunluğu, bölgedeki göçmen ve yoksullara dağıtıldı.

Ayrıca yardımlar kapsamında bir derneğe bağlı lokalde, salgından dolayı küçük bir gruba iftar verildi.

Sadakataşı, La Vega Camisi'nin arsa alımı için de topladığı bağışlarla katkı sağlamıştı.

Sadakataşı Derneği Granada kentinde ramazan yardımı yaptı
Sadakataşı Derneği Granada kentinde ramazan yardımı yaptı
Sadakataşı Derneği Granada kentinde ramazan yardımı yaptı
Sadakataşı Derneği Granada kentinde ramazan yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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