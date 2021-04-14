Sadakataşı Derneği, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere ramazan yardımı ulaştırdı
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Sadakataşı Derneği, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere ramazan yardımı ulaştırdı

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel
Sadakataşı Derneği, Bangladeş'teki Arakanlı mültecilere ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Bangladeş'te yaşamlarını sürdüren 1500 Arakanlı mülteci aileye gıda kumanyası dağıttı.

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Sadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında Bangladeş'te yaşamlarını sürdüren 1500 Arakanlı mülteci aileye gıda kumanyası dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazanda Biriz Sofrada Beraberiz" çağrısıyla kampanya başlatan dernek, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki Arakanlı mülteci kamplarına da yardım ulaştırdı.

Bölgedeki kamplarda yaşayan 1500 aileye pirinç, şeker, yağ, tavuk, sebze, kuru balık ve tuz içeren ramazan kumanyasını dağıtan dernek, ayrıca 20 su kuyusunun da açılışını yaptı.

Yardımlar kapsamında Arakanlı Müslümanlara fitre ve zekat dağıtımı da yapılacak. Mülteci kamplarında yaşayan 300, yetimhanede kalan 100 çocuğa da bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, zor şartlar altında yaşayan binlerce Arakanlı'nın yardımlardan faydalanacağını, mülteci kamplarına ramazan boyunca yardım ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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