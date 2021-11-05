Sadakataşı Derneği Ağrılı köy öğrencilerini kırtasiye yardımlarıyla sevindirdi
AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliği gönüllüleri, köylerdeki 130 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.
AĞRI (AA) - Sadakataşı Derneği Ağrı Temsilciliği gönüllüleri, köylerdeki 130 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye seti hediye etti.
Derneğin il temsilcisi Yüksel Aslan ve beraberindeki gönüllüler, kırsaldaki öğrenciler için çalışma başlattı.
Hayırseverlerin desteğiyle alınan okul çantası ve kırtasiye malzemelerini köylere götüren gönüllüler, yardımları okullarında ziyaret ettikleri öğrencilere dağıttı.
Mutluluk yaşayan öğrenciler, desteklerinden dolayı gönüllülere teşekkür etti.
AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri
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