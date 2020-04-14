Sadakataşı Derneği 70 bin aileye ramazan kumanyası dağıtacak Sadakataşı Derneği ramazan yardımları kapsamında, 50 bini Türkiye'de olmak üzere 27 ülkede 70 bin aileye kumanya ulaştıracak.

Sadakataşı Derneği ramazan yardımları kapsamında, 50 bini Türkiye'de olmak üzere 27 ülkede 70 bin aileye kumanya ulaştıracak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" çağrısıyla ramazan faaliyetlerini dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirecek olan Sadakataşı Derneği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda olan ailelere, işlerinden ayrılmak zorunda kalanlara, yoksul ve ihtiyaç sahiplerine kumanya, zekat, fitre ve bayramlık kıyafetler ulaştıracak.

Dernek, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iftar sofraları kurmayacak, önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek kumanyaları dağıtarak, iftar organizasyonları gerçekleştirecek.

Sadakataşı Derneği, 50 bini Türkiye'de olmak üzere 27 ülkede 70 bin aileye ramazan kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirecek.

İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardım Kartı ve hijyen kolisi

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle işlerinden ayrılan ve gelir seviyesinde daralma yaşayanlar ile yaşlı ve hasta ihtiyaç sahiplerine dernek tarafından belirlenen marketlerden 100 liralık alışveriş yapabilecekleri Sosyal Yardım Kartı dağıtılacak.

Koronavirüs salgınının yaşandığı ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyulan bu zamanlarda dernek, binlerce aileye kolonya, dezenfektan, maske, ıslak mendil, el sabunu, şampuan, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, kağıt havlu, peçete ve tuvalet kağıdından oluşan hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirecek.

Ayrıca dernek, bu ramazanda Türkiye'de gerçekleştireceği askıda ekmek çağrısıyla 2 milyondan fazla pide dağıtacak.

Mazlum coğrafyalara öncelik verilecek

Mazlum İslam coğrafyalarında yardım çalışmalarını sürdürecek olan dernek, Türkiye, Yemen, Gazze, Kudüs, Suriye ve Bangladeş'te yaşayan yetim ve şehit ailelerine öncelik vererek, zekat, fidye ve fitre dağıtımlarını gerçekleştirecek.

Dernek, yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerde bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtımları yapacak.

Sadakataşı Derneği, iç savaşın yaşandığı Suriye'de yaşayan mülteci ailelere ramazan kolisi, zekat, fitre, iftarlık kumanya ve bayramlık kıyafet dağıtacak.

Dernek ayrıca, mültecilerin barınma sorunun çözümü için temelini attığı 1500 briket evin açılışını ramazan ayında da sürdürerek, aileleri sıcak yuvalara kavuşturacak.

Kalıcı eserler açılacak

Dernek, ramazan yardımları dışında birçok ülkede kalıcı eserler ile su kuyularının temel atma ve açılışlarını da gerçekleştirecek.

Bu kapsamda, Sri Lanka Sultan Ahmet Berlin Okulu, Tanzanya Abdülhamid Han Camisi, Tanzanya Musab Bin Umeyr Okulu ve Suriye'de briket evler ile Tanzanya'da ihtiyaç sahibi aile için yapılan evin açılışı yapılacak.

Ayrıca Çad, Burkina Faso, Bangladeş ve Sri Lanka su kuyuları açılacak, Bangladeş'te Lütfiye Küçük Camisi'nin temeli atılacak.

Sadakataşı Derneği, başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirecek. Balkanlar'da Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan ve Makedonya, Afrika'da Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Sudan ve Tanzanya, Orta Doğu'da Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan, Asya'da ise Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan'a yardım ulaştırılacak.

- Kumanya bedeli 120 lira

Bu yıl da ramazan sevincini ihtiyaç sahipleriyle birlikte yaşamak için yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, kumanya bedelini 120 lira, hijyen kolisi bedelini 75 lira, bayramlık bedelini 150 lira, fitre ve fidye bedelini 27 lira, iftar bedelini ise 20 lira olarak belirledi.

Ayrıca yardımseverler, "RAMAZAN" yazıp 2989'a SMS göndererek 10 lira destekte bulunabilecek, "www.sadakatasi.org.tr" sitesinden online bağış yapabilecek.

Kaynak: AA