Sadakataşı Derneği 4 kıtada bayram yaşattı

19.08.2019 13:44

Kurban organizasyonu kapsamında 4 kıta, 30 ülke ve 100 bölgede faaliyet gerçekleştiren Sadakataşı Derneği 13 bin 323 hisse kurbanın kesimini yaparak 600 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

Dernek ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Latin Amerika ve Balkanlar'da yaparak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kurban organizasyonunda önceliğin mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verildiği çalışmalar kapsamında Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş ve Arakan ön planda tutuldu.

Yurtiçi kurban çalışmalarını 10 ilde sürdüren ve önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 30 bin kişiye kurban eti ulaştırılmasının yanı sıra, yardım gönüllüleri tarafından, faaliyet yapılan 30 ülkede, 4 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye edildi.

Kurban faaliyetlerinin Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında 30 ülkede gerçekleştirildiği dernek organizasyonunda, Abhazya, Mali, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Kenya, Nijer, Somali, Tanzanya, Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Vietnam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hindistan, Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan, Yemen, Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Venezuela ve Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırıldı.

Başta Türkiye olmak üzere 4 kıta, 30 ülke ve 100 bölgede dağıtım gerçekleştirdiklerini belirten Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, İslami usullere uygun kesilen 13 bin 323 hisseyi 600 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu bayramda önceliği mülteci kampları ve savaş, doğal afet, açlık ve yoksulluk yaşayan bölgelere verdiklerini söyledi.

Özdal, "Hayırsever bağışçılarımız dünyanın öbür ucundaki görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle kurbanın sırrının paylaşmakta olduğunu bizlere gösterdi. Bağışçılarımıza, kardeşlerine bayram mutluluklarını yaşattıklarından dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA