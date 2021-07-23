Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı
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Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı

Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı
Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan - Haberler | Güncel

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda Türkiye ile birlikte 33 ülkede 17 bin 730 hisse kurbanını 750 binden fazla kişiye dağıttı.

Sadakataşı Derneği, Kurban Bayramı'nda Türkiye ile birlikte 33 ülkede 17 bin 730 hisse kurbanını 750 binden fazla kişiye dağıttı.

Dernekten yapılan açıklamada, "Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri" çağrısıyla Türkiye, Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzak Doğu, Endülüs ve Balkanlar'da bağışçıların destekleriyle kurban kesimi ve dağıtımı yapıldığı belirtildi.

Kurban organizasyonunda, mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksul bölgeler ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara öncelik verildiği, bu kapsamda Suriye, Filistin, Yemen, Bangladeş ve Afrika'nın ön planda tutulduğu ifade edilen açıklamada, yurt içinde 20 ilde 1000 hissenin kesiminin yapıldığı, önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 42 bin kişiye kurban eti ulaştırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı'nda İslam coğrafyasında ümmet şuuruyla hareket eden ekiplerin, gönüllüler ve partner kuruluşlar aracılığıyla 33 ülkede, 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşüne yer verilen Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, kurbanlıkların İslami usullere uygun kesildiğini belirtti.

Özdal, "Hayırsever bağışçılarımız dünyanın öbür ucundaki görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle iyilik yoluculuğumuza destek oldu. Değerli bağışçılarımıza, kardeşlerine bayram mutluluklarını yaşattıklarından dolayı teşekkür ederiz." değerlendirmesini yaptı.

Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı
Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı
Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı
Sadakataşı Derneği, 33 ülkede 750 binden fazla kişiye Kurban Bayramı'nı yaşattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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