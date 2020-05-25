Sadakataşı 27 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı
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Sadakataşı 27 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı

Sadakataşı Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Sadakataşı 27 ülkeye ramazan yardımı ulaştırdı
25.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:38

Sadakataşı Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede yüzbinlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Ramazan Gönülden Gönüle Temastır" çağrısıyla ramazan yardımlarını dünyanın dört bir tarafında sürdüren Sadakataşı Derneği, yardıma muhtaç ailelere kumanya, zekat, fitre, iftarlık kumanya ve bayramlık kıyafet çeki dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği bu yıl ramazan yardımları kapsamında, yaklaşık 21 bin aileye gıda kumanyası ulaştırarak sofraları bereketlendirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle bu yıl iftar sofraları kurmayan dernek, bunun yerine 15 bin kişinin evine sıcak iftarlık kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.

Mazlum İslam coğrafyalarında ramazan yardımlarına ağırlık veren dernek, yetimlere, yoksullara ve koronavirüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen ailelere öncelik verdi. Dernek 2 bin aileye zekat ve fitre dağıtımı yaptı.

Dernek, bu yıl ramazan yardımlarını Türkiye'nin 59 ilinde gerçekleştirdi. Dağıtımlar kapsamında 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye un, makarna, pirinç, konserve, tuz, çay, şeker ve kahvaltılıktan oluşan kumanyalar ulaştırıldı.

Yardıma muhtaç 8 bin 500 aileye, marketlerden alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı dağıtıldı. Çocukları da unutmayan dernek, 400 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti. Yaklaşık 10 bin aileye ramazan pidesi ulaştırıldı.

Ülkeleri Myanmar'da yaşadıkları katliamdan kaçarak, komşu ülke Bangladeş'teki mülteci kamplarına sığınan ve derme çatma bambu evlerde yaşamlarını sürdüren Arakanlı mülteciler, bu ramazanda unutulmadı.

Sadakataşı Derneği, 1050 aileye ramazan kumanyası, 100 çocuğa bayramlık, 200 aileye ise fitre ve zekat ulaştırdı. Yaklaşık 2 bin kişiye iftarlık yemek dağıtıldı. Yapılan yardımlarla bölge halkının, ramazan ayını bir nebze de olsa mutlu geçirmeleri sağlandı.

Dernek gönüllüleri, ramazan ayını savaşın gölgesinde geçiren İdlib ve çevre bölgelerde yaşayan 2 bin aileye ramazan kumanyası dağıttı. Ayrıca, 1500 kişiye iftarlık kumanya, ihtiyaç sahibi 250 aileye fitre ve zekat dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği bu ramazanda Yemen'i unutmayarak 1200 aileye gıda kumanyası, 4 bin 200 kişiye iftarlık yemek kumanyası, 120 çocuğa bayramlık kıyafet ve 250 aileye fitre ile zekat dağıtımı yaptı.

Dernek, Türkiye, Filistin, Yemen, Sri Lanka, Lübnan ve Bangladeş'te yaşayan bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye ederek, sevinçlerine ortak oldu.

Nerelere yardım yapıldı

Sadakataşı Derneği başta Türkiye olmak üzere 27 ülkede Ramazan yardımları gerçekleştirdi.

Balkanlar'da; Arnavutluk, Bulgaristan, Macaristan ve Makedonya, Afrika'da; Burkina Faso, Çad, Kenya, Mali, Somali, Nijer, Sudan ve Tanzanya, Orta Doğu'da; Suriye, Irak, Yemen, Filistin (Gazze, Kudüs) ve Lübnan, Asya'da; Kırgızistan, Vietnam, Hindistan, Moğolistan, Sri Lanka, Filipinler (Moro), Bangladeş, Myanmar ve Afganistan'da yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, şunları kaydetti:

"Dünyada yardımseverliği ve cömertliği ile bilinen ve bunu misyon haline dönüştürmüş bir medeniyete sahibiz. Zor günler geçiren İslam coğrafyası için ramazan yardımları ile bir nebze de olsa yüzlerini güldürmenin ve sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli bağışçılarımıza yapmış oldukları yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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