"Sadaka Taşı Sosyal Market" ramazanda da yardımlarını sürdürüyor
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"Sadaka Taşı Sosyal Market" ramazanda da yardımlarını sürdürüyor

'Sadaka Taşı Sosyal Market' ramazanda da yardımlarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlendiği "Sadaka Taşı Sosyal Market" faaliyetlerine ramazanda da devam ediyor.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlendiği "Sadaka Taşı Sosyal Market" faaliyetlerine ramazanda da devam ediyor.

Hayırsever vatandaşların yardımıyla kurulan ve 40 çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunan markete gelen ihtiyaç sahipleri, 10 çeşit ürünü ücretsiz alabiliyor.

Dernek Başkanı Bülent Dik, marketin vakıf medeniyetinin bir örneği olduğuna işaret ederek, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" çağrısıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine kumanya dağıtımını sürdürdüklerini kaydetti.

Hayırsever vatandaşları katkıda bulunmaya davet eden Dik, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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