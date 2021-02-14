"Sadaka Taşı Sosyal Market" hizmete girdi
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"Sadaka Taşı Sosyal Market" hizmete girdi

14.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:36

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlendiği "Sadaka Taşı Sosyal Market'i" faaliyete geçirdi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği, hizmet binasında Osmanlı geleneğinden esinlendiği "Sadaka Taşı Sosyal Market'i" faaliyete geçirdi.

Hayırsever vatandaşların yardımıyla kurulan ve 35 çeşit temel ihtiyaç malzemesi bulunan marketten ihtiyaç sahipleri 10 çeşit ürünü ücretsiz alabiliyor.

Dernek Başkanı Bülent Dik, vakıf medeniyetinin bize miras bıraktığı yardımlaşma usulleri ve kurumlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu kurum ve usullerin en önemlilerden biri de elbette sadaka taşlarıdır. Sadaka taşları tarihimizin en güzel infak nişanelerindendir. Sadaka verecek şahıs bu taşa vereceği miktarı bırakır, ihtiyacı olan da ihtiyacı kadarını buradan alırdı. Kimin verdiği ve kimin aldığı bilinmezdi." ifadesini kullandı.

Dernek olarak bu mirası güncelleyip "Sadaka Taşı Sosyal Market" projesini geliştirdiklerini anlatan Dik, şunları kaydetti:

"Paylaşım noktası adını verdiğimiz bu markette gıda ve temel temizlik ihtiyaçları bulunmaktadır. Paylaşım noktalarımızda bulunan ürünler bağışçılarımız tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bağışlanmış ayni yardımlardır. 35 çeşit ürün koyduk. Bu ürünlerimizden, belirlenen ihtiyaç sahipleri ve engelliler 10 çeşit ürün alarak evlerine götürecekler. Finansmanı ilimizdeki ve il dışındaki hayırseverler karşılıyor. Osmanlı geleneği olan Sadaka Taşı'ndaki gibi bir elin verdiğini diğer el görmüyor."

Başkan Dik, bu hizmeti yıl boyu sürdüreceklerini, hayırseverlere ve yanlarında olan yetkililere teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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