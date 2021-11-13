Sadaka Taşı Derneğinden Afganistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım

İSTANBUL (AA) - Sadaka Taşı Derneği, Afganistan'ın Meydan Vardak vilayetindeki ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda, 200 aileye de battaniye yardımında bulundu.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Adem Varıcı, AA muhabirine, Afganistan'a yardım kampanyası kapsamında Meydan Vardak'ta yaptıkları çalışmayla ilgili bilgi verdi.

Varıcı, "İhtiyaç sahibi 200 aileye gıda, 200 aileye de battaniye dağıtımımızı yaptık." dedi.

Başkent Kabil'deki Alaaddin ve Kabil- İstanbul yetimhanelerinde adak kurbanı kestiklerini anlatan Varıcı, "Dünyanın birçok yerindeki kriz bölgelerine yaptığımız gibi burada da kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek adına, Türk vatandaşlarının gönderdikleri yardımları ulaştırmak için buralardayız. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Afganistan'da Sadaka Taşı ofisi açmayı planlıyoruz"

Varıcı, Afganistan'daki insani krizin endişe verici boyutlara ulaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buradaki en büyük ihtiyacın ekmek olduğunu gördük. Türkiye'deki askıda ekmek geleneğini burada farklı versiyonlarıyla organize etmeyi ve projelendirmeyi planlıyoruz. Afganistan'da önümüz kış. İnsanların gıda alanında önemli ihtiyaçları var. Burayla ilgili özel bir yardım kampanyası planlıyoruz. Bu ülkede acil ve kalıcı yardımlar yapacağız. Afganistan'da Sadaka Taşı ofisi açmayı planlıyoruz. Afgan kardeşlerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz."

AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Son Dakika Haberleri

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