Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında

27.08.2019 19:59

Antalya'da bir kişinin telefon alma bahanesiyle girdiği iş yerindeki sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Medine Büke, Şahinbey Caddesi'ndeki telefon satışı yaptığı iş yerine gelen bir müşterinin hareketlerinden şüphelenince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Büke, zanlının tezgahın üzerindeki sadaka kutusunu çaldığını fark etti.

Büke'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, görüntüleri inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büke, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadaka kutusunda biriken paraları maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yardım için verdiklerini söyledi.

Şüphelinin müşteri gibi davranarak telefonların fiyatını sorduğunu anlatan Büke, "Telefonla konuştuğum sırada benim dalgınlığımdan yararlanan kişi tezgahtaki sadaka kutusunu elinde bulunan poşetin içine koyup, 'sonra yine uğrarım' diyerek çıktı. Hareketlerinden şüphelendiğim için kameradan izlediğim kişinin sadaka kutusunu çaldığını fark ettim."diye konuştu.

Kaynak: AA