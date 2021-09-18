Sadaka kutusunu poşetine koyarak çaldı, börek alıp dükkandan çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sadaka kutusunu poşetine koyarak çaldı, börek alıp dükkandan çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sadaka kutusunu poşetine koyarak çaldı, börek alıp dükkandan çıktı

Arnavutköy'de bir börekçiye müşteri gibi giren hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu poşetinin içine atarak çaldı.

Arnavutköy'de bir börekçiye müşteri gibi giren hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu poşetinin içine atarak çaldı. Börek de alan hırsız hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide meydana geldi. Börekçiye gelerek börek almak istediğini söyleyen bir kişi, tezgahtarın arkasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı. Sadaka kutusunu poşetine koyan hırsız, tezgahtarın verdiği böreğin parasını ödeyerek dükkandan çıktı. Bu kadarı da pes dedirten olayın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce
Magazin Cansu Dere
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ali Koç Rüya Tabirleri
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Demir Çelik Rüya Tabirleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sadaka kutusunu poşetine koyarak çaldı, börek alıp dükkandan çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:34:59. #1.11#