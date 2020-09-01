Sadaka kutusu soyguncuları tutuklandı
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Sadaka kutusu soyguncuları tutuklandı

Aydın Efeler ilçesinde 3 gün önce hırsızlık amacıyla geldikleri caminin sadaka kutusunu çalan iki kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Sadaka kutusu soyguncuları tutuklandı
01.09.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:45

Aydın Efeler ilçesinde 3 gün önce hırsızlık amacıyla geldikleri caminin sadaka kutusunu çalan iki kişi polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Sabitlenmiş haldeki sadaka kutusunun kilidini kırıp içerisindeki sadaka paralarını çalmak suçundan adliyeye sevk edilen iki kişi Aydın E Tipi Cezaevine gönderildi.

Efeler İlçe Merkezi'nde bulunan Evliya Çelebi Camisi'ne ait sadaka kutusu, 28 Ağustos 2020 günü yatsı namazı kılındıktan sonra saat 22: 30 sıralarında kilidi kırılarak soyulmuştu. Caminin ve bölgedeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyen Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sadaka kutusunun kilidini kırıp içerisindeki 400 TL civarındaki parayı N.Ü. ve İ.Ö. isimli şahısların çaldığını tespit etti. Düzenlediği operasyonla her iki şahsı da yakalayan polis, N.Ü. ve İ.Ö.'yü adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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