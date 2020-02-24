Sadaka kutusu hırsızı yakalandı
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Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

KAYSERİ'de, girdiği 5 farklı işyerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.

24.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:42
Sadaka kutusu hırsızı yakalandı

'de, girdiği 5 farklı işyerinden sadaka kutusu, yazar kasa ve 35 paket sigara çaldığı tespit edilen Orhan S. (32) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki 5 iş yerinde, farklı tarihlerde yaşanan hırsızlıklar üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Orhan S. olduğunu belirledi. Sadaka kutuları ve yazar kasalar ile 35 paket sigara çaldığı belirlenen şüpheli, kaldığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.Polisteki işlemlerin ardından devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Orhan S.'nin bir işyerinin kapısını kırarak, sadaka kutusunu ve yazar kasayı çalma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.


Kaynak: DHA
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