GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
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GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir kuruyemişçide bulunan sadaka kutusunun çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, bir kuruyemişçide bulunan sadaka kutusunun çalınması, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, geçen perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şehmuz Polat'ın işlettiği kuruyemiş dükkanına gelen bir kişi, Polat'ın komşu dükkanda bulunmasını firsat bilerek, para kasasının üzerindeki sadaka kutusunu poşete koyup çaldı. İş yerine geldiğinde bağış kutusunun yerinde olmadığını gören Polat, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda, komşusunun yanında olduğu sırada bir kişinin gelerek sadaka kutusunu çalarak uzaklaştığını gören Şehmuz Polat, polise şikayette bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını inceledi ve sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sadaka kutusunun çalınması ile şoke olduğunu anlatan Şehmuz Polat, kutuda yapımı devam eden cami için topladıkları 200 liranın bulunduğunu söyledi.

GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA
GAZİANTEP SADAKA KUTUSU HIRSIZI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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