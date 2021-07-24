Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi

Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Demirören Haber Ajansı / Osman Sak - Haberler | Güncel

BURSA'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Avukat Emre Gün (38), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

BURSA'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'na arkadaşlarıyla gezmeye giden Avukat Emre Gün (38), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Gün'e arkadaşları ulaşamayınca arama kurtarma ekipleri tarafından mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra kurtarılabildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Bursa'nın Orhaneli İlçesi'nde bulunan Sadağı Kanyonu'nda yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte kanyona gelen Avukat Emre Gün, doğa yürüyüşü yaptığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan Gün'e ulaşamayan arkadaşları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Umke, İtfaiye, AKUT ve BAKUT ekipleri sevk edildi. Gün, ekiplerin yoğun çabaları sonucu mahsur kaldığı yerden 4 saat sonra kurtarılabildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Emre Gün, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Osman Sak

MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
MSB: Doğu Akdeniz'de içerisinde 45 kişinin bulunduğu tekne battı
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Milli Savunma Bakanlığı, Kaş'ın 161 mil güneybatısında içerisinde 45 kişinin bulunduğu teknenin battığını, bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin...
Artvin Murgul'da sele kapılan bir kişi kayıp
Artvin Murgul'da sele kapılan bir kişi kayıp
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Varank Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Hande Yener Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Balotelli Fatih Terim Rıza Çalımbay Volkan Demirel Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sadağı Kanyonu'nda yürürken 3 metre yükseklikten düştü, 4 saat sonra kurtarılabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 02:27:56. #1.16#

title