Sadabat Viyadüğü'nde Zincirleme Kaza, Trafik Aksıyor

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Sadabat Viyadüğü TEM istikameti'nde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında meydana gelen kazada araçlar 3 şeritli yolun sağ ve sol şeritlerine savrulurken trafik akışı bir şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Yolda uzun araç kuyruları oluştu. Polisin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Trafikten detaylar

-Kaza yapan araçların sürücüleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

Kaynak: DHA