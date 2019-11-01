SADA kadınları Paris Barış Forumu yolcusu

01.11.2019 12:18

Gaziantep'te kurulan SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinden faydalanan kadınların kurduğu SADA Kadın Kooperatifi, Paris Barış Forumu'na katılacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği ve Japonya Hükumetinin finanse ettiği SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi, koruma hizmetleri ve geçim kaynaklarına erişim sağlıyor, mülteci ve Türk kadınlar arasında sosyal uyumu destekliyor, kadınların sesini her düzeye taşıyor.

Türk, Suriyeli ve Afgan 50 kadının kurduğu, ayakkabı-çanta üretimi, yiyecek-içecek hizmetleri ve ev tekstili alanlarında çalışan SADA Kadın Kooperatifi ise Paris Barış Forumunca kapsayıcı ekonomi alanında küresel düzeyde en başarılı 100 girişimden biri olarak seçildi.

Kooperatifi temsilen kurayla seçilen iki kadın da Paris Barış Forumu'na davet edildi. Kadınlar, 11-13 Kasım'da düzenlenecek forumda kooperatifi anlatacak.

Kooperatifin kurucularından Hadice Tekin, neler yaptıklarını Paris Barış Forumunda tüm dünyaya göstereceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Orada, kooperatifimiz için bir çığır açmak istiyoruz. Gaziantep'te pek çok bağlantı kurduk. Şimdi ise tüm Türkiye'yi ve dünyayı hedefliyoruz. Amacımız, uluslararası pazarlara ulaşmak. Tüm bunları sıfırdan inşa ettiğimizi belirtmek istiyorum. Kadınlar başarabilir ve kendi ayakları üzerinde durabilir. Denemeleri gerek. Evlerinden çıkmaları, basmakalıp düşüncelerinden kurtulmaları ve yeni şeyler denemeleri gerek. Bu kooperatif bize bir gelecek planı çizme şansı verdi ve SADA kadınları olarak bir arada güçlü durduğumuz sürece gelecek çok parlak."

BM Kadın Biriminin ortakları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Uluslararası Çalışma Örgütünce desteklenen SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezinin hizmetlerinden eylül itibarıyla 6 bin 300'ün üzerinde kadın faydalandı ve 3 bin kadın mesleki eğitim kurslarını tamamladı. Merkezden faydalanan kadınların yüzde 50'si ise hassas ve risk altındaki bireylerden oluşuyor.

Kaynak: AA