Şad ne demek?
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Şad ne demek?

18.03.2021 09:24 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:31
Şad ne demek?

Şad kelimesi günlük hayatımızda sıkça duyduğunuz ve kullandığımız bir kelimedir. Özellikle şad kelimesini, "ruhu şad olsun" şeklinde kullanırız. Dini anlamda da kullanılan şad kelimesinin sözlükteki anlamı nedir? Şad ne demek? Sizin için araştırdık ve derledik. Şad kelimesi ile ilgili bilgelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şad kelimesi günlük hayatımızda sıkça duyduğunuz ve kullandığımız bir kelimedir. Özellikle şad kelimesini, "ruhu şad olsun" şeklinde kullanırız. Dini anlamda da kullanılan şad kelimesinin sözlükteki anlamı nedir? Birçok anlamda kullanılabilen Şad ne demek? Sizin için araştırdık ve derledik. Şad kelimesi ile ilgili bilgelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞAD NE DEMEK?

Şad, Farsçadan Türkçe 'ye geçen bir kelimedir. Şad kelimesinin TDK' ya göre sözlükteki anlamı "sevinçli, neşeli, mutlu" dur.

Şad kelimesini, biri öldüğünde "ruhu şad olsun" şeklinde de kullanırız. Bu, kelimenin en sık kullanıldığı durumdur. Şad olmak, ruhunun neşe içinde olması temennisi olarak kullanılır.

Şad kelimesinin bir başka anlamı da eski dönemdeki kullanımından gelmektedir. Eski Türklerde şad kelimesini yüksek rütbeli komutanları tanımlamak için kullanılan terimdir. Örnek olarak; Böri Şad .

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