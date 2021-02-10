Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

10.02.2021 00:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:49
Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı gerçekleşecek. Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

SACRAMENTO KINGS - PHILADELPHIA 76ERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı, Sacramento'da Golden 1 Center'da oynanacak. Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, D-Smart 73, Tivibu 75 ve Turkcell TV+ 76 kanalları üzerinden izlenebilir.

SACRAMENTO KİNGS - PHİLADELPHİA 76ERS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan Sacramento Kings - Philadelphia 76ers maçı, Türkiye saatiyle 06:00'da başlayacak.

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