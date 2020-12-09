Sacko: "2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız"
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Sacko: "2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız"

09.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:20

- Sacko: "2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız" Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko: "Pozisyon da üretiyoruz, topu bir şekilde içeri atamıyoruz" Y.

- Sacko: "2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız"

Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko:

"Pozisyon da üretiyoruz, topu bir şekilde içeri atamıyoruz"

DENİZLİ - Y. Denizlisporlu futbolcu Hadi Sacko, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan ırkçılık olayına ilişkin, "Çok üzücü bir durum çünkü 2021 yılına geldik ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz" dedi.

Denizlispor'un başarılı sağ kanat oyucusu Hadi Sacko, antrenan öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendileri için ideal olmayan bir durumda olduklarını belirten Sacko, "Mutlu olduğumuz bir durum değil. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra bizim tek yapmamız gereken şey maçta yaptığımız pozitif şeyleri daha çok Kasımpaşa maçında daha fazla sahaya koyabilmek ve en azından istediğimiz sonucu almaya daha fazla gayret etmek. İlk başta canı yanan biziz. Futbolcular olarak oynuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama başaramıyoruz. Bu bizi tabi ki çok etkiliyor. Aramızda da zaten konuşuyoruz, çözüm yollarını aramaya çalışıyoruz. Baktığınızda da aslında şanslarımız var, maçta pozisyon da üretiyoruz ama topu bir şekilde içeri atamıyoruz. Belki bir galibiyet alırsak önümüzü açacak çünkü bu da biraz şansla alakalı" diye konuştu.

"2021 yılına geldik hala ırkçılık olaylarını yaşamak zorunda kalıyoruz"

Dün akşam Şampiyonlar Lig'inde Başakşehir ile PSG arasındaki maçta 4. hakemin ırkçı söylemlerinin ardından iki takım da müsabakadan çekildi. Yaşanan olayı değerlendiren Sacko, "Çok üzücü bir durum. Nerdeyse 2021 yılına geldik ve hala bu tür olayları yaşamak zorunda kalıyoruz. Anlam veremediğimiz olaylar ama şunu söylemem lazım. Başakşehir takımının verdiği reaksiyon, Demba Ba'nın ve diğer futbolcuların ve akabinde de PSG'nin arka çıkıp destek vermesi, gerçekten iyi bir cevap. Dediğim gibi 2020'deyiz, yıllardan beri mücadele veriyoruz, uzun yıllardır böyle şeyler var. Dünyada bunun mücadelesini verirken de böyle bir reaksiyon göstermeleri ve birbirlerine sahip çıkmaları inanılmaz hoş bir görüntüydü. Umarım bu cevap bir şeyleri değiştirmeye başlar çünkü bunların olmaması gerekiyor. Tabi ki bizler için üzücü bir olaydı ama Başakşehir ve PSG takımlarının futbolcuların verdikleri reaksiyon, birliktelik yani bunu görmek muazzam bir şeydi. Umarım bir daha böyle olaylar tekrarlanmaz" ifadelerini kullandı.

Sacko: '2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız'
Sacko: '2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız'
Sacko: '2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız'
Sacko: '2021 yılına geldik, hala ırkçılık ile karşı karşıyayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL PİŞKİN

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