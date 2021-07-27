Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti
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Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın 4 yıllığına kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu Sacha Boey, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Ayrıca Boey, sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti.

(İHA)

Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti
Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti
Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti
Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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