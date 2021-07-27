Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrollerinden geçti.

Galatasaray'ın 4 yıllığına kadrosuna kattığı 20 yaşındaki futbolcu Sacha Boey, sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Futbol A Takımı yetkilileri de hazır bulundu. Ayrıca Boey, sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'ni de ziyaret etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı