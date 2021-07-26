SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi

SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldiSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Fransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Fransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Saat 20.50'de Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçak, 23.40 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Oyuncu ile görüşmelerini İstanbul'da sürdürecek olan Galatasaray yönetiminin, transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı