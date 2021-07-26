SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldiSerhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Fransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Fransız oyuncu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.

Saat 20.50'de Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçak, 23.40 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Oyuncu ile görüşmelerini İstanbul'da sürdürecek olan Galatasaray yönetiminin, transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturması bekleniyor.

SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi
SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi
SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi
SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu
Cicaldau'nun G.Saray'a satılmasıyla sinir krizi geçiren Craiova hocası, takımdan resmen kovuldu
Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Galatasaray'ın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı taraftarı mest etti
Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Cicaldau nasıl söyleniyor? Rumen futbolcu isminin telaffuz ediliş şeklini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk
Magazin Gülşen Ece Erken Hande Yener Erkan Petekkaya
Spor Muslera Can Bartu Hakan Reçber Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Sacha Boey, İstanbul'a geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 01:01:02. #1.14#

title