Sacha Boey GS - PSV maçında yok mu, neden yok? 28 Temmuz maçta Sacha Boey maçta oynamayacak mı?
Yarın oynanacak olan GS - PSV maçında yeni transferlerden Sacha Boey maçta oynayacak mı merak edildi. Galatasaray'ın yeni transferi sağ bek Sacha Boey PSV maçında olacak mı, maçta yok mu, neden yok? araştırılıyor. Sizler için kısaca nedenini paylaşacağız...
Galatasaray 28 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçına çıkacak. Bir üst tura çıkmak isteyen Galatasaray'da yeni transferler oynayacak mı merak edildi. Peki, yeni transferlerden Sacha Boey maçta olacak mı? Sacha Boey forma giyecek mi? Sacha Boey neden oynamıyor?
GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'den canlı olarak yayınlanacaktır.
GS - PSV MAÇINDA SACHA BOEY YOK MU, NEDEN YOK?
Galatasaray'ın yeni transferlerinden olan Sacha Boey maçta olacak mı merak edilmiştir. Yapılan açıklamaya göre Galatasaray'da bildirim tarihi geçtiği için yeni transferlerden Sacha Boey yarınki rövanş maçında sahada olamayacak. Fakat eğer Galatasaray bir üst tura çıkarsa diğer karşılaşmalarda yeni transferler forma giyebilecektir.