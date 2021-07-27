Sacha Boey GS - PSV maçında yok mu, neden yok? 28 Temmuz maçta Sacha Boey maçta oynamayacak mı?

Yarın oynanacak olan GS - PSV maçında yeni transferlerden Sacha Boey maçta oynayacak mı merak edildi. Galatasaray'ın yeni transferi sağ bek Sacha Boey PSV maçında olacak mı, maçta yok mu, neden yok? araştırılıyor. Sizler için kısaca nedenini paylaşacağız...