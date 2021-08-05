Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı
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Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı

Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile ilk çıktığı maçta St Johnstone ağlarını havalandırmayı başardı.

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile ilk çıktığı maçta St Johnstone ağlarını havalandırmayı başardı. 20 yaşındaki futbolcu ayrıca kariyerinde ilk gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Fransız futbolcu Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Elemesi ilk maçı olan St Johnstone karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilkleri yaşadı. 20 yaşındaki sağ bek, müsabakaya 11'de başladı ve rakip fileleri de 1 kez havalandırdı. Mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıkan Boey, takımını 1-0 gerideyken eşitliği sağlayan golü kaydetti.

Sacha Boey ayrıca bu golle profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı
Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı
Sacha Boey, Galatasaray kariyerine golle başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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