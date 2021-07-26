Sacha Boey: "Burada olmak muhteşem bir duygu"
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Sacha Boey: "Burada olmak muhteşem bir duygu"

Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı sağ bek oyuncu Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu" dedi.

Galatasaray'ın Fransa'nın Rennes takımından kadrosuna kattığı sağ bek oyuncu Sacha Boey, "Burada olmak muhteşem bir duygu" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki Fransız oyuncu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninin ardından duygularını Galatasaray Televizyonu ile paylaştı. Genç yıldız, "Karşılama için çok teşekkür ederim. Transfer olması gerektiği gibi oldu. Galatasaray, Stade Rennes kulübüne başvurdu sonrasında da transferim gerçekleşti. Burada olmak muhteşem bir duygu. Açıkçası kendimi tekrardan doğmuş gibi hissediyorum. Taraftarlarımızın gurur duyması için elimden gelenin en iyisini sahada göstereceğim" açıklamasın yaptı. - İSTANBUL

Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'
Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'
Sacha Boey: 'Burada olmak muhteşem bir duygu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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