Sacha Boey 4 yıllığına Galatasaray'da
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Sacha Boey 4 yıllığına Galatasaray'da

Sacha Boey 4 yıllığına Galatasaray'da
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray, 20 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer harekatı devam diyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün geç saatlerde İstanbul'a gelen Fransız futbolcu Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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