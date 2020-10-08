Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
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Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi

08.10.2020 03:10 | Son Güncelleme: 08.10.2020 03:23
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi

Gelen son dakika haberlerine göre SANCAKTEPE'de bir oto yıkamacıda yangın çıktı.

SANCAKTEPE'de bir oto yıkamacıda yangın çıktı. Yangında tamamen yanan iş yerinde içeride bulunan 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürülen yangında polis kundaklama şüphesi üzerinde duruyor.

Yangın saat 01.00 sıralarında Kemal Türker Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda meydana geldi. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İş yerinin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken içeride mahsur kalan 1 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhami Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

POLİS KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis ekipleri yangın çıkan oto yıkamacının etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekipleri yaptıkları incelemede iş yerini kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde yangın tamamen söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangını gören vatandaşlardan Doğan Özyüksel; "Ben yukarıdan geliyordum, baktım burada küçük bir alev vardı. Ondan sonra arabayla şuradan geçtim, tekrar buraya geldim baktım alev büyümüş" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi
Son dakika haberi | Sancaktepe'de 1 kişinin yaralandığı yangında kundaklama şüphesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yılmaz OKUR

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