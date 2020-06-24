Sac yüklü kamyon ile hafriyat kamyonu çarpıştı, araçta sıkışan sürücü 3 saatte kurtarıldı Sakarya D-100 karayolunda hafriyat kamyonuna çarpan sac yüklü tır şarampole devrildi.

Sakarya D-100 karayolunda hafriyat kamyonuna çarpan sac yüklü tır şarampole devrildi. Devrilen sac yüklü kamyonun içinde sıkışan sürücüsü ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 karayolunun Akyazı kesimi Adapazarı istikametinde meydana geldi. M.Ş. idaresindeki 67 TG 691 plakalı sac yüklü kamyon, önünde giden S.G. idaresindeki 06 BAA 569 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki kamyonda şarampole uçarak çamura saplandı. Kazada sürücülerden M.Ş. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kamyonun içinde sıkışan M.Ş., iş makinelerinin de yardımıyla yaklaşık 3 saat sonra kurtarıldı.

Sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralı Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA