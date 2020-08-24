Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan sevgililer yakalandı
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Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan sevgililer yakalandı

BURSA'da 2 sevgili saç tokasıyla kapılarını açtıkları bir otomobili düz kontak yaparak çaldı.

Saç tokasıyla kapısını açtıkları otomobili çalan sevgililer yakalandı
24.08.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:10

BURSA'da 2 sevgili saç tokasıyla kapılarını açtıkları bir otomobili düz kontak yaparak çaldı. Muhammet Y.'nin (30) sürücü koltuğuna geçtiği, otomobili kız arkadaşı Sevgi H.K.'nin (27) ittirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan sevgililer çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Akpınar Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta 09.30 sıralarında meydana geldi. Muhammet Y. ile kız arkadaşı Sevgi H.K., bir otomobilin kapılarını saç tokasıyla açtılar. Ardından da otomobili düz kontakta çalıştıran çiftten Muhammet Y. sürücü koltuğuna geçti. Bu sırada kız arkadaşı Sevgi H.K. ise otomobili arkadan iterek sevgilisine destek oldu.

ÇALINMA ANI KAMERADASabah işe gitmek için evinden çıkan otomobil sahibi aracının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Otomobilin çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olay anına ait görüntülere ulaştı. Görüntülerden yola çıkan polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu çalınan otomobili terk edilmiş olarak Mudanya yolu üzerinde buldu. Çevrede araştırma yapan ekipler, aracın bulunduğu yere yakın bir barakada ise 2 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Y. ile sevgilisi Sevgi H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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