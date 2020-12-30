Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

30.12.2020 09:32 | Son Güncelleme: 30.12.2020 09:36
Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Aralık tarihinde Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) isimli şahıs, iş merkezinde bulunan berberde yaptırdığı tıraşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.'ya ve berber kalfası Ramazan M.'ye (21) tepki gösterdi. Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.'yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mustafa Taşören/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Mehmet Nuri Yaşar Güler Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Oktay Kaynarca Yılmaz Erdoğan
Spor Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Samet Aybaba İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Erkek Sakarya Beşiktaş Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 09:36:34. #1.14#
title