Sac Tava tarifi! Masterchef Sac Tava nasıl yapılır? 18 Ağustos Sac Tava yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Sac Tava tarifi! Masterchef Sac Tava nasıl yapılır? 18 Ağustos Sac Tava yemek tarifi! Gerekli malzemeler!

Sac Tava tarifi! Masterchef Sac Tava nasıl yapılır? 18 Ağustos Sac Tava yemek tarifi! Gerekli malzemeler!
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Masterchef 18 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Sac Tava yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Sac Tava nasıl yapılır? Sac Tava yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Sac Tava yemek tarifi! Sac Tava nasıl yapılır? Sac Tava yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Sac Tava tarifi oldu. Peki en güzel Sac Tava yemek tarifi nasıldır? Sac Tava yemeği nasıl yapılır? Sac Tava için gerekli malzemeler nelerdir? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SAC TAVA HAZIRLANIŞI

Tavayı ocakta iyice ısıtın. Yağ ile birlikte soğanları yumuşayana kadar kavurun.

Biberleri de ekleyip kavurmaya devam edin. 2 dakika kavurduktan sonra kuşbaşı etleri ve isteğe göre kuyruk yağını da ekleyip, etler suyunu salıp çekinceye kadar pişirin.

Daha sonra sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği de ekleyip 3 dakika kadar bu şekilde kavurun ve ardında kabukları soyulup, küp doğranmış domatesleri ekleyin.

Orta ateşte 5 dakika domateslerin pişmesini sağladıktan sonra, kısık ateşte de yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeye bırakın ve ocaktan aldıktan sonra sıcak olacak şekilde servis edin.

SAC TAVA MALZEMELER

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

500 gram kuşbaşı dana eti

50 gram kuyruk yağı

4 adet domates (kabuğu soyulmuş, küp doğranmış)

3 adet sivri biber Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 adet kuru soğan(yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

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