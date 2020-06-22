Sac parçalarından yaptığı araç görenlerin ilgisini çekiyor
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Sac parçalarından yaptığı araç görenlerin ilgisini çekiyor

Zonguldak'ta yaşayan ilkokul mezunu 62 yaşındaki Mehmet Tavlı, sac parçalarının yanı sıra inşaat demiri ve sandal motoru kullanarak köyünde kullanmak için mini araç yaptı.

Sac parçalarından yaptığı araç görenlerin ilgisini çekiyor
22.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:54

Zonguldak'ta yaşayan ilkokul mezunu 62 yaşındaki Mehmet Tavlı, sac parçalarının yanı sıra inşaat demiri ve sandal motoru kullanarak köyünde kullanmak için mini araç yaptı.

Serbest meslek sahibi Mehmet Tavlı, köyünde kullanmak için, topladığı hurda malzemeler ile evinde kullanmadığı çeşitli araç ve gereçlerden araç tasarlamaya karar verdi.

Sac parçalarından aracın kaportasını oluşturan Tavlı, inşaat demiriyle sağlamlaştırdığı aracının motorunu ise sandal motorundan yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde memleketi Kastamonu'ya giden Tavlı, aracını çocuklarına bıraktı. Çocukları da babalarının yokluğunda araca adeta gözleri gibi bakıyor.

"Odada yapılan aracı çıkarmak için evin camlarını söktük"

Mehmet Tavlı'nın oğlu Volkan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının aracı kendi çabalarıyla tasarladığını belirterek, araçta sandal motoru kullandığını, bazı parçalarını ise farklı araçlardan temin ettiğini söyledi.

Tavlı, babasının yoğun mesai harcadığını, güçlü bir şaseyle tasarladığı aracın yapımının yaklaşık 6 ay sürdüğünü dile getirerek, "Babam, aracı evin içerisinde odada yaptı. Bitirdikten sonra araç odanın içerisinde kaldı. Nasıl çıkaracağını da şaşırdı. Evin camını söktük ve oradan dışarı çıkardık. Arkadaşlarımla bir rampa yaparak yola çıkardık. Daha sonra yolda test sürüşü yaptık. Yokuş yukarı çıkarken 5-6 kişi içerisine binerek denedik. Tam babamın istediği gibi oldu." diye konuştu.

Babasının, aracın profillerini ve sac parçalarını perçinleyerek kendi el işçiliğiyle yaptığını anlatan Tavlı, "Aracın mekaniğini tamamen babam yaptı, tasarımı da kendisine ait. Bu babamın yaptığı ikinci araç. Bir önceki yaptığı aracın şasesi zayıf olduğu için o fazla yüke gelmedi. Araca 3-4 kişi bindiğinde arızalandı. Yeni aracında demirde bir şase tasarlayarak onu yaptı. Bu araç daha sağlam oldu. Araca 5-6 kişi bindiğinde yokuş yukarı çıkabiliyor. Yük taşıması için tasarlandı. Süratli bir araç değil, köydeki ağır işlerde kullanmak için yapıldı." ifadelerini kullandı.

Tavlı, yolda aracı görenlerin şaşırdığını belirterek, "Nasıl yapıldığını soruyorlar. Aracın önünde fotoğraf çektirenler oluyor. Araç insanların ilgisini çekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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