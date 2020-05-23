Sac metal fabrikasında yangın (2)
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Sac metal fabrikasında yangın (2)

Osmaniye'de sac metal üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

23.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:29

Osmaniye'de sac metal üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.

Osmaniye-Gaziantep kara yolu üzerindeki sac metal üretimi yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisteki yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına, Osman Belediyesi ekipleri yetersiz kalınca çevre il ve ilçelerdeki itfaiye ve orman işletmesine bağlı ekiplerden takviye istendi.

Alevlere müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Tesisin yanındaki mobilya üretim fabrikasına da sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Fabrikalarda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sac metal fabrikasında yangın (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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