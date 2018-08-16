Saç Kurutma Makinesinden Uyuşturucu Çıktı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada Afganistan uyruklu şahsın sırt çantasının içerisindeki saç kurutma makinesinde 32 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Suşehri ilçesinde yapılan yol uygulamasında; İstanbul istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünü durdurdu. Polis ekipleri ilk etapta A.H isimli Afganistan uyruklu şahıs adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden ancak daha sonra yine Afganistan uyruklu F. A. olduğu anlaşılan şahsın, otobüsün bagaj kısmanda bulunan sırt çantasında arama yaptı. Ekipler çantanın içerisindeki saç kurutma makinesini gizlenmiş vaziyette 2 ayrı parça halinde 32 gram afyon sakızı ele geçirdi. Şüpheli şahsa, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem yapıldı. Aynı zamanda yurda illegal yollardan giriş yaptığı anlaşılan şahıs, gerekli idari işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - SİVAS