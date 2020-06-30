"Saç ekimi özgüveni artırıyor"
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"Saç ekimi özgüveni artırıyor"

"Saç ekimi özgüveni artırıyor" Menopoz sonrası saçı dökülen kadınlara uzun saç ekimi Vücut kıllarının saç ekiminde kullanılması son dönem kelliğe çare oluyor Saç kıllarından sakal ekimi yapılıyor Piyasadaki saç dökülmesine karşı ilaçlar testosteronu etkiliyor Estetik bir görünüm için önem...

30.06.2020 21:00 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:05

"Saç ekimi özgüveni artırıyor"

Menopoz sonrası saçı dökülen kadınlara uzun saç ekimi

Vücut kıllarının saç ekiminde kullanılması son dönem kelliğe çare oluyor

Saç kıllarından sakal ekimi yapılıyor

Piyasadaki saç dökülmesine karşı ilaçlar testosteronu etkiliyor

ANKARA - Estetik bir görünüm için önem taşıyan saçlar, çevresel ve kalıtsal faktörlere bağlı olarak zamanla dökülebiliyor. Saç ekim cerrahisi ile dökülen saçları eski haline getirmek ise mümkün. Uzmanlar, saç ekiminin öz güveni de arttırdığını vurguluyor.

Çevresel ve kalıtsal bazı faktörler görünüşte büyük bir yeri olan saçların dökülmesine yol açabiliyor. Saç ekim cerrahisi ile kişinin kendisinden alınan saç kökü ya da kıllarla saçları eski haline getirebilmek ise mümkün. Bu yöntemle erkeklerin yanı sıra özellikle menopozdan sonra saç dökülmesiyle karşılaşan kadınlara uzun saç ekimi yapılabilirken, sakal ve kaş dökülmelerine de çare bulunuyor. Kişinin yüz şekline göre yapılan uygulamalar ise özgüveni artırıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Medikal Estetik Hekimi Dr. Muhammet Özgehan, saç ekiminin kişilerin mevcut saçlarını daha doğru bir dağılımla boş yerlere yaymak olduğunu söyledi.

Saç ekiminin kimlere yapılabileceği hakkında bilgi veren Dr. Özgehan, "Yapılamayacak grup çok kısıtlı bir grup. Doğumsal şaft defektleri olan hastalarda saç ekimi uygulamaları yapılmıyor. Bunlar temelde kelliklerin yüzde 3'ü kadar. Artık menopoz sonrası bayanlarda uzun saç ekimi yapmak mümkün. Gençlerde daha sık saç ekimleri uygulamaları yapmak mümkün. Sıklaştırma ekimleri yapmak mümkün. O yüzden şu anda, toplumun büyük bir kısmında, saç ekimi uygulamaları yapılabiliyor. Son dönemde vücut kılları ve sakalın saç ekim uygulamalarında kullanılmasıyla son dönem kelliği olan hastalarda bile saç ekimi mümkün hale geldi" diye konuştu.

"Sakalsız hastalarda, saç kıllarını alarak sakal yapabiliyoruz"

Bu yöntemle farklı uygulamaların da yapılabildiğine dikkat çeken Özgehan, "Sakalsız hastalarda, saç kıllarını alarak sakal yapabiliyoruz. Yüzde estetik cerrahi uygulamalarda, yanıklarda ya da doğumdan sakalsız hastalarda saçtan aldığımız greftlerle sakal ekimi uygulamaları da yapılmakta. Kadınlarda aynı şekilde kaş ekimi yine saçtan alarak uygulama yapmak mümkün" dedi.

Özgehan, saç ekimi yapılan kişilerin büyük çoğunluğunun "erkek tipi saç dökülmesi" yaşadığını belirterek bu durumun genetik bir özellik olduğunun altını çizdi.

"12'ye aya kadar saç çıkması devam ediyor"

Cerrahi işlem ve işlem sonrası sürece yönelik bilgi veren Özgehan, hastalara işlem öncesi blok anestezi yapıldığını aktararak, "İşlem mikroskop altında çalışıldığında 9-10 saat sürüyor. Ekim sonrası hiç ağrı hissetmiyor hastalar. Oldukça konforlu bir işlem. Saç ekimi hastalarıyla 7 aylık beraber geçirdiğimiz bir süre var. İlk çıktıklarında 3'üncü günde özel yıkamalarını biz yapıyoruz. Ekim hastalarına saç güçlendirici tedaviler de yapıyoruz. Saçlarının tam olarak mutlu edebilecek görseli 7'inci ayda oluşuyor. 12'ye aya kadar saç çıkması devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Tüm odalarda virüse karşı etkili UVC lambalar var"

Özgehan, pandemi döneminde vatandaşların gönül rahatlığıyla kliniğe gelebileceklerine işaret ederek, gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Saç ekimi kliniklerinin normal şartlarda da belli standartlara uymak zorunda olduğunu vurgulayan Özgehan, "Bizde tüm odalarda virüse karşı etkili UVC lambalar var. Bu yönetmelik gereği zorunlu. Yani aslında virüsten en izole ortamlardan biri saç ekimi ameliyathaneleri ancak yine kişisel teması azaltmak için mesafe koşuluna uymaya, el dezenfektanlarını sık kullanmaya, maske önlemlerini almaya bizler de dikkat ediyoruz. Kliniğimize gelen hastalara da bu önlemlere dikkat ederek yaklaşıyoruz. Eskisi kadar sık randevular vermiyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Bazı ilaçların da kalıcı yan etkileri oluşuyor"

Saç dökülmesine iyi geldiği iddialarıyla farklı isimlerle piyasaya sunulan ilaçlara yönelik değerlendirmede bulunan Özgehan, "Bu ilaç grupları, genelde testosteronun etki metabolizmasını bozmak üzere etkiliyorlar. Çünkü büyük grupta saç dökülmesinin sebebi testosteron hormonunun saç kökleriyle etkileşimi. Bu etkileşimi bozduğu zaman, vücutta testosteronun etkilerini azaltıyor. Bunun da kalıcı yan etkileri oluşuyor" dedi.

Saç ekiminin özgüveni artırdığını kaydeden Özgehan, "Özgüvenlerini yeniden kazanmaları İçin kendilerini daha iyi hissetmeleri için bu konuda yapılan çok araştırma var. Saç ekimleri sonrası özgüvenleri artıyor aynalarla daha barışık hale geliyorlar. Bu toplumdaki her şeylerine yansıyor hastaların" açıklamasında bulundu.

"Aynaya baktığımda kendimi kötü hissediyordum"

Kliniğe saç ekimi için başvuran Ramazan Karatepe ise "Sabah ayna karşısına geçtiğimde, saçlarımın her gün yok olduğunu görmek, psikolojik açıdan beni olumsuz etkiledi. Kendimi kötü hissediyordum, olumsuz duygular yaşıyordum. Buraya geldim. Çok heyecanlıyım" dedi.

'Saç ekimi özgüveni artırıyor'

Kaynak: İHA

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