SAÇ EKİMİ İÇİN EN ÇOK ALMANYA'DAN GELİYORLAR

TÜRKİYE saç ekiminde ilk tercih edilen ülke haline geldi. Hem Avrupa ve Ortadoğu'ya göre uygun fiyatlar nedeniyle yabancılar Türkiye'yi tercih ediyor. Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı ve Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Hekimi Dr. Servet Terziler, en çok Arapların ekime geldiği kanısının aksine saç ekimi için gelenlerin büyük bölümünü Avrupalıların oluşturduğunu söyledi. Terziler, şu an en çok Almanya'dan saç ekimi için gelindiğini belirtti. Almanya'yı Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya takip ediyor. Servet Terziler, "Avrupa'ya baktığınız zaman yaklaşık fiyatlar 5 bin ile 10 bin euro arasında değişiyor. Amerika'ya geçtiğiniz zaman rakamlar 15 bin dolara çıkıyor. Fakat ülkemize geldiğimiz zaman genellikle ortalaması yaklaşık 2 bin dolarlar civarında" dedi.

"SAÇ EKTİRMEK İÇİN EN ÇOK ALMANYA'DAN GELİYORLAR"

Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı ve Saç Ekimi ve Saç Tedavileri Hekimi Dr. Servet Terziler, Avrupa'da fiyatların çok fazla olmasından kaynaklı Türkiye'nin tercih edildiğini belirterek, "Türkiye saç ekiminin ilk ülkesi, saç ekiminde lider ülke. İstanbul da saç ekiminin baş şehri diyebiliriz. Bu süre, 2000'li yılların başına dayanıyor. 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de saç ekim konusunda çok deneyim ve tecrübeler kazandık. Asıl nedenlerine gelince bu işi çok kaliteyi en uygun fiyata sunan ülkeyiz dünya çapında. Avrupa'ya baktığınız zaman yaklaşık fiyatlar 5 bin ile 10 bin euro arasında değişiyor. Amerika'ya geçtiğiniz zaman rakamlar 15 bin dolara çıkıyor. Fakat ülkemize geldiğimiz zaman genellikle ortalaması yaklaşık 2 bin dolarlar civarında. Neredeyse Amerika'nın Avrupa'nın dörtte bir beşte bir fiyatı. Siz bu uygun fiyatı kaliteyle sunduğunuzda dünya akın akın geliyor. Şu an en çok ülkelere bakıldığı zaman daha çok başı Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin başı çektiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.

"AVRUPA'DA YAŞAYAN ARAPLARI GÖREN AVRUPALILAR TÜRKİYE'YE GELDİ"

Arapların yurt dışında Türkiye için reklam niteliğinde olduğunu ifade eden Terziler, "2010'lu yılların başında hep Araplar teveccüh etti. İstiklal Caddesi'nde saçı bandanalı Arapları gördük, sanki hep Araplar bize geliyor gibi oldu. Ama bu noktada Avrupa'da yaşayan Araplar, çok kaliteli hizmet yaptığımızı gördükten sonra Avrupa'nın kendi öz Almanı, öz Hollandalısı gibi ülkelerden akın akın geldiklerini görüyoruz. Avrupa'da yaşayan Arapları gören Avrupalılar Türkiye'ye geldi. Almanya'daki fiyatlar yaklaşık 5-6 bin euro bandına düştü. Çünkü yoğun bir şekilde Türkiye'den akım almaya başlayınca, 8-10 bin eurolar Almanya'da 5-6 bin euro bandına düştü. Ülkemizde hala ortalamaya bakıldığı zaman 2 bin euro fiyatlarında gibi yine yoğun akım çekmeye devam ediyoruz" dedi.

"ÜÇ TANE BRANŞTAN BİRİNE SAHİP OLMANIZ LAZIM"

Terziler, saç ekim uzmanı olabilmek için gereken şartları şöyle anlattı:

"Saç ekimi uzmanı olmak için kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de üç tane branştan birine sahip olmanız lazım. ya medikal estetik hekimi olacaksınız, Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bir sertifika programıdır bu. İkincisi cildiye doktoru olmanız lazım. Üçüncüsü de plastik cerrahi olmanız lazım. Bu üç taneden bir tane diplomanız varsa siz saç ekim yapma yetkisine sahipsiniz demektir."

"İSTEDİĞİM İŞLEMİ SADECE TÜRKİYE YAPIYORDU"

Hollanda'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen Rein Hofman, "Ben oyuncuyum, kendimi ekranda kel gördüm ve beğenmedim. Bir saç ekim merkezi ile iletişime geçmem gerektiğini düşündüm. Bana Hollanda'da olmayan bir işlemden bahsetti. ve bu kulağıma çok iyi geldi. İhtiyacım olan şey buydu ve bu işlemi sadece Türkiye yapıyordu. Bu nedenle Türkiye'ye geldim" dedi.

"ORTADOĞU'DAKİ SATIŞ OFİSLERİMİZDEN TÜRKİYE'YE HASTA GETİRİYORUZ"

Saç ekimi alanında Uluslararası Satış Pazarlama Uzmanı olarak çalışan Berna Olgar, Ortadoğu'daki hastalar ile olan ilişkileri anlattı. Olgar, "Ortadoğu'da bizim satış ofislerimiz oluyor. Orada yerli birini görevli olarak tutuyoruz. O şekilde saç ekimi isteyenler oradaki ofislerimize gidip danışıyorlar. Orada genel bilgileri veriyorlar. Bize yönlendirdikleri zaman gerekli karşılamayı organize ediyoruz. Ortadoğu, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'ten çok fazla ilgi var. 4-5 sene öncesine kadar yüzde 70 oranında Ortadoğu'ydu fakat artık yüzde 70 oranında Avrupa'dan geliyorlar" ifadelerini kullandı

"ROMANYA'DAN 10 BİN KİŞİ SAÇ EKİMİ İÇİN GELDİ"

Romanya Bölgesi Temsilcisi Ensar Duman, Romanya'dan Türkiye'ye saç ekimi için gelenlerin sayısını açıklayarak "Halihazırda Türkiye'ye getirdiğimiz hasta sayısı 17 bin kişi. 17 bin kişiden 10 bin kişisi saç ekimi ile alakalı Türkiye'ye gelen hastalarımız. Kliniğimiz var, klinikte hastalarımızı ağırlıyoruz. Türkiye'deki yapılan işlemleri anlatıyoruz. Hastalarımızla anlaşırsak otellerini ayarlıyoruz ve Türkiye'ye gönderiyoruz. Türkiye'ye geldikleri zaman ağırlıyoruz. Hastanemizde Covid-19 dolayı testlerimizi yapıyoruz. Hastamızı Türkiye'de 3 gün tutuyoruz. Birinci gün analizler yapıldıktan sonra ikinci gün saç ekimlerini yapıyoruz, üçüncü günün akşamında da evlerine uğurluyoruz" dedi.