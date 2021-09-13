Saç ekim merkezleri için korkutan iddia: Saç ekim merkezlerinin yarısı doktorsuz işlem yapıyor

TÜRK Sağlık Turizmi Derneği(TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, 28 yaşındaki İbrahim Gül'ün saç ekiminde ölümü iddiası üzerine açıklamalarda bulunarak, "Şu anda piyasada maalesef beyaz önlüğünü giyip, hastanın karşısına çıkıp, 'ben saç ekim koordinatörüyüm' diyerek bu işi yaptığını iddia eden birçok insan var. İstanbul'da şu anda saç ekim merkezlerinin yüzde 50'si gibi yarı yarıya bir oranda kliniğin bazen doktorsuz işlem yaptığı kulağımıza geliyor." dedi.

İtalya'da kuaförlük yapan 28 yaşındaki İbrahim Gül, cumartesi günü, Bağcılar'da özel bir hastanede girdiği saç ekim ameliyatı sırasında hayatını kaybetmiş ve 'Şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirilmişti. Operasyonu gerçekleştiren doktor 'taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı. Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı saç ekim işlemlerinin sadece cildiye doktorları, plastik cerrahlar ve medikal estetik hekimlik sertifikasına sahip hekimlerin gerçekleştirebileceğini dile getirerek, kaçak saç ekim merkezlerine denetimlerin arttırılması gerektiğine vurgu yaptı.

"MERDİVEN ALTI YERLERİN ÇOK OLDUĞUNU DUYUYORUZ"

"SAÇ EKİM MERKEZLERİNE DENETİMLERİN ARTTIRILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ"

"YÜKSEK DOZDA KULLANIMDA, ÖLÜM SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Dr. Servet Terziler "Saç ekim sırasında hiç istemediğimiz ölüm olayı dikkatsizlikten dolayı ya da kullanılan lokal anestezik ve kanamayı durduran adrenalin, yüksek dozda kullanıldığı zaman ölüm maalesef söz konusu olabilir. Hasta şoka girip, tansiyon düşmesi yapıp, kalpli sıkıntılar yapıp hastada istenmeyen sonuç oluşturabilir. Bu nedenle kullanılan lokal anestezik maddelerin miktarları. Kullanılan adrenalin seviyeleri, miktarları birebir özel dosyalarda takip edilip o güvenlik aralığını aşmamak kırmızı çizgiyi geçmemek zorunda. Burada bakıldığı zaman senede bir tane ex vakası oluyor, olmuyor. Yani sanki milyonda bir gibi oluyor bu olay. Bir tane insan da olsa canı bizim canımızdır. Asla bunun hatası varsa, affedilecek bir boyut değildir. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum; saç ekim bir ameliyattır, bir operasyondur ve operasyon için gerekli sterilizasyon, kalite ne gerekse yapmak zorunludur" dedi.