Saç Dökülmelerine Kesim Çözüm, Mucizevi Buluş : Mavi İksir

Yıllar içerisinde saç köklerinde değişiklikler meydana gelir ve saç kökleri deforme olabilir, bu durum saçlara doğrudan büyük zararlar verebilir.1988 yılında Ankara üniversitesi "Eczacılık" fakültesinden mezun olan Mardinli eczacı "Nazif Gökçegöz" ünkendi geliştirdiği özel formülü, hem kendisinin hem Mardinlilerin yıllardır kullanmaya devam ettiği mucizevi buluşla kellik tarih olacak.

Mavi İksir Nedir?

Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem de erkeklerde yıllardır yaşanan ve kesin çözüme ulaşamayan sorunlar arasında yer almaktadır. Nazif Gökçegöz'ün buluşu "Mavi İksir" hem saçların canlılık kazanmasında hem de saçların beslenmesinde büyük bir rol üstlenmektedir.

Mavi İksir içerisinde yer alan bitki özleriyle saç köklerini besleyerek, ister bölgesel, ister tamamen kellik yaşanan bölgelere uygulanarak kıl hücrelerini harekete geçiriyor.

Mavi İksir Kelliği Bitiriyor!

Çıkmayan saçların yerinin dolması için geliştirilen Mavi İksirin özel formülüyle saç köklerinde meydana gelen uyarıcı etkiler yeni saç köklerinin çıkmasını sağlıyor. Düzenli kullanıldığında ayda 12.000 saç teli çıktığını söyleyen Mardinli Eczacı "Nazif Gökçegöz " Mardin' de saç dökülmesi yaşayan kimsenin kalmadığını, bu iksirle Türkiye'de kellik probleminin tamamen ortadan kaybolacağını söyledi.