TRABZON Saç çıksın diye başını buzağısına yalattı

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Saç çıksın diye başını buzağısına yalattı

TRABZON'da Ali Suiçmez'in saç ektirenlere tavsiyede bulunup, başında saç çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalattığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü. Takipçilerin 'Karadeniz usullü saç çıkartma' yorumu yaptığı görüntüler tebessüm ettirdi.

Köprübaşı ilçesinde yaşayan Ali Suiçmez, saç ektirenlere tavsiyede bulunup, başında saç çıkması için ahırdaki buzağısına başını yalattı.

Suiçmez, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kısa sürede ilgi görerek çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Takipçilerin 'Karadeniz usullü saç çıkartma' yorumları yaptığı görüntüler, izleyenleri tebessüm ettirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları da paylaşıma esprili yorumlarda bulundu.

'SAÇ EKTİRMEYİN, YAZIKTIR PARANIZA'

Kayda aldığı görüntülerde, buzağıya 'Yerim senin ballarını' diyerek seslenen Suiçmez, paylaşımında 'Saçımın çıkması için 'bana buzağı kafanı yalasın' dediler. Ben de onun için başımı buzağıma yalatıyorum. Saç çıkması için saç ektirmeyin, yazıktır paranıza. Allah aşkına buna bir bakın. Saçınızın çıkması için gelin buraya' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih TURAN